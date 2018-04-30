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Şarkıcı Emrah Dinçer'e müebbet istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla avukat Onur Evrim Demir'i öldüren Emrah Dinçer, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Şarkıcı Emrah Dinçer'e müebbet istemi

Avukat Onur Evrim Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı’nda Ağustos 2016’da Avukat Onur Evrim Demir’in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

CESEDİ AVUKATIYLA BİRLİKTE ATMIŞ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir’i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer’in, daha sonra Açıkbaş’ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı’nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir’in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer’in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer’in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise “delilleri yok etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

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