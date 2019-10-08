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Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Adıgüzel, şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. İhtarnamenin Fatih Bulut’a ulaştığını ancak bir uzlaşma ortamı olmadığını iddia eden Adıgüzel, avukatı Mehmet Pekmezi aracılığıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Fatih Bulut’a ulaşamadığını söyleyen Mehmet Adıgüzel, "Yanında yer alan başka birisi telefonuma bakıyor ve bizi oyalıyor. Yetkili mercilere gerekli şikayetleri yaptık. Fatih Bulut ile görüşmek istedik. Görüşmemize olumlu yanıt vermediler. İhtar gönderdik, ona rağmen çalışmalarına devam ettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan da sonuç alamazsak 1 milyon TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Tazminat davasından da sonuç alamazsak yaptığı eserlerle ilgili tedbir kararı isteyeceğiz" dedi.
Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci ise, "Daha önce ihtarname çektik. Bu ihtarnameye cevap verildi. Ancak her hangi bir olumlu anlaşma olmadı. Biz de bunun üzerine Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Cevap gelmediği takdirde maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava hazırlığındayız. 1 milyon TL talep edeceğiz. Anlaşma ortamı bekliyoruz. Ayrıca, mahkeme ve savcılıktan bir tedbir kararı uygulanmasını da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu

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