Şarkıcı Ferat Üngür'e terör propagandası gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

O Ses Türkiye’nin bu yılki finalistİ Ferat Üngür oldu.

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.



