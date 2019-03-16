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Şarkıcı Ferat Üngür'e terör propagandası gözaltısı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Şarkıcı Ferat Üngür'e terör propagandası gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

O Ses Türkiye’nin bu yılki finalistİ Ferat Üngür oldu.

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye ferat üngür PKK gözaltı

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