HABER

Şarkıcı Ferat Üngür hakkındaki PKK propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür, emniyetteki ifadesinin ardında salıverildi

DİYARBAKIR (AA) - Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alının Üngür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan Üngür, serbest bırakıldı.

Ferat Üngür, bir ses yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınmıştı.

PARTNEROsmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
AK Parti'nin Zeytinburnu mitingiAK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ferat Üngür

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Kahreden haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.