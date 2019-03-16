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Şarkıcı Ferat Üngür'e terör propagandası gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Diyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı.

SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AÇIKLAMA YAPTI
Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım."

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