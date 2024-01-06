Şarkıcı Ferman Toprak'ın villasının tadilatını yapan işçileri darbettiği iddia edilmişti: Şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak Beykoz'da 5 katlı lüks villasının tadilatında çalışan işçileri darbettiği iddia edildi. Show TV Ana Haber'de yer alan habere göre, Toprak lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1,5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Ancak iddiaya göre parayı fazla bulan Toprak daha sonra villaya gelerek işçilere 1,5 milyon lira yerine 800 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından Toprak ve yanındakilerin işçilere sopa ve yumruklarla saldırdığı öne sürülmüştü.

Saldırıya uğradığını belirten emekçilerden bir tanesi "Yanındakiler arabayla inip silah çekti. Toprak da silahın kabzasıyla vurdu." dedi. Başka bir işçi ise "Silahını çekmişsen vur o zaman dedim. Silahın kabzasıyla vurdu. Canımızı zor kurtardık. Arkadaşımı da dövdü" şeklinde konuşmuştu.

Saldırıya uğrayan işçiler durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. İşçiler hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Ferman Toprak'ı gözaltına almıştı.

Yaşanan olaylardan sonra Toprak, hakkındaki iddialara ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hakkımda yapılan haber sonrası, tarafıma bilinçli ve örgütlü bir linç girişimi başlatılmıştır." diyen Toprak, "Haksızlığa, maddi ve manevi zarara uğrayan taraf şahsımdan başkası değildir" ifadelerini kullandı.

Toprak, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"25 senelik sanat hayatımda, kendi kazancımdan fazla, çalışanların, emekçilerin yanında olduğumu; sanat camiasında beni tanıyan herkes bilir. İşçiler ve emekçiler baş tacıyken; sadece tanınırlığımdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla, gerçek olmayan iddilarla tarafıma ve kimliğime zarar veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. Olay adli mercilere intikal etmiştir. Tüm şikayetler ve hukuki süreç sonuna karar avukatım Ergin Haseki tarafından takip edilecektir."









