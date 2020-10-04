Şarkıcı Gökhan Özoğuz’dan ‘Medeni Kanun’ çıkışı!

O Ses Türkiye programında yaptığı sempatik hareketlerle tanınan ünlü sanatçı gündeme ilişkin konulara dair fikirlerini sosyal medya hesaplarından ifade etmeyi sürdürüyor. Pandemi döneminde sahne çalışmalarına ara vererek köşesine çekilen ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirliyor. Tarihi değerlere önem veren başarılı isim Medeni Kanunu'nun yıl dönümünde kullandığı ifadelerle dikkatleri çekti. Türk Medeni Kanunu ile birlikte kadınlara verilen haklara vurgu yapan yakışıklı şarkıcı bir kez daha gündem oldu.

‘KADIN-ERKEK EŞİTTİR’

4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun “kadın-erkek eşittir” maddesini paylaşan ünlü sanatçı sert ifadeler kullandı. Gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Özoğuz, “Hakikati gizlersen cehaletin acımasız lümpen dalgası ortalığı kasıp kavurur” notunu ekledi. Başarılı sanatçının paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.