Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf! Kaza sahneleri yer alıyordu

2000'li yıllara damga vuran ve Türkiye'nin popüler kız gruplarından Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül önceki gün sevgilisi ile trafik kazası geçirdi. 6 senelik arkadaşlığı olduğu bilinen ve daha sonra sosyal medyadan aşkını ilan eden Gülçin Ergül, acı kazada sevgilisini kaybetti.

SON KLİBİNDEKİ TESADÜF 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Sevilen sanatçı, Hepsi grubundan ayrılmasının ardından müzik kariyerine solo olarak devam ediyordu.

Pek çok şarkı yayınlayan Ergül, son olarak geçtiğimiz günlerde "Birbirimize iyi Gelmiyoruz" isimli çalışmasını yayınlamıştı. Klip de çekilmiş olan şarkının sözleri ve klipteki kaza sahnesi detayı, kaza haberi sonrası gündem oldu.

Şarkıda yer alan "Şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok" ve "Birbirimizi öldürüyoruz" gibi sözler dikkat çekerken, klipte Ergül'ün arka planında gözüken devrilen otomobil "Bu nasıl tesadüf?" dedirtti.

Bir başka sahnede ise Gülçin Ergül aracın içinde kaza geçiriyor ve aracın parçaları havaya uçuşuyor.

İşte Gülçin Ergül'ün çok konuşulan o şarkısında geçen sözler:



Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun

Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun

Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle

Yaralar geçse, izler kalır derinlerde

Aşk yok, nefret yok

Şuurlar kapalı, nabız yok

Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz

Birbirimizi öldürüyoruz





