Şarkıcı Gülşen cesur sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Kıyafete kumaş yetmedi herhalde"

Ünlü şarkıcı Gülşen yaz konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Gülşen'in cesur dekolteli kıyafetini görenler ise adeta kendinden geçti.

SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.

Derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan ve yine hayranlarına unutulmaz bir konser veren Gülşen'in kıyafetine sosyal medyada yine birçok yorum yapıldı.

Sosyal medyada olay olan Gülşen'in sahne kıyafetine bazı kişiler, "Kıyafete kumaş yetmedi herhalde" ve "Neyse bu biraz daha kapalı" gibisinden yorumlarda bulundu.

İşte Gülşen'in cesur sahne kıyafeti seçimlerinden bazı pozları;





