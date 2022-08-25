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Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı?

25.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Lisesi öğrencileri için söyledikleri sebebiyle gündem oldu. Olay sonrası Gülşen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son dakika haberine göre Gülşen'in tutuklanıp tutuklanmadığı belli oldu. Peki Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı?

Şarkıcı Gülşen'in, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sosyal medyada yayıldı. Bunun ardından Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?

Son gelişmelere göre şarkıcı Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcılığında ifade eden Gülşen, ardından ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülşen mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şarkıcı Gülşen olayında son durum nedir? Gülşen tutuklandı mı?

AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

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Şarkıcı Gülşen
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