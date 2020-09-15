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Şarkıcı Halil Sezai karakolluk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 22:52 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Halil Sezai, bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı.

Şarkıcı Halil Sezai karakolluk oldu

Sanatçı Halil Sezai'nin gözaltına alındığını duyuran CHP'li Eren Erdem, gözaltı işlemlerine dair son durumu paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır. Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tazminat sız cıkarıldım 8 aydır ilk duruşmamı bekliyorum bu halil kim de böyle 10kişi uğraşıyor.....
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