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Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Uzun bir zamanın ardından yeniden müziğe dönen İzel, bambaşka biri olarak karşımıza çıktı, 15 kilo veren başarılı şarkıcı görenleri hayrete düşürdü.

Bir dönem yaşadığı zorluklar nedeniyle tanınmaz hale gelip, aldığı kilolarla adından söz ettiren şarkıcı İzel'in geri dönüşü muhteşem oldu. Müziğe ara vermenin ardından sıkıntılar yaşayan İzel, müzikle yeniden hayat buldu.

YENİ ALBÜME YENİ İZEL!

Yeni albümü 'Kendiliğinden Olmalı' ile müziğe dönen İzel, 'Bırakın' adlı şarkısı için objektiflerin karşısına geçti ve yeni haliyle birbirinden seksi pozlar verdi. İzel'in yeni halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi, İzel herkes tarafından beğenileri topladı.

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ALDIĞI KİLOLAR İLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

90'lar pop müziğine damga vuran İzel, yeni şarkılarıyla sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya hazırlanırken değişimiyle ise dudak uçuklattı. Şarkıcılığa ara verdiği dönem oyunculuğa merak salan İzel, aldığı kilolarla şaşırtmış, kilolarının sebebi olarak ise oyunculuğu kullanmıştı.

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FİLM İÇİN KİLO ALMIŞ

İzel, kiloları için "Son zamanlarda benim kilomdan bahsediliyor. 'İzel neden kilo aldı, İzel'i tanıyamıyoruz' diye. Bunun nedeni sevgili yönetmenim. Film için kilo almamı istedi. Ben de film için kilo aldım" demişti.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
KİLOLU HALİ DAHA İYİYDİ
Çok kaliteli sanatçı
seni çok dinlerdim izel ne biliyim şu pozları yakıstıramadım sana nedense
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