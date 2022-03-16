Şarkıcı Kader,TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Peki Şarkıcı Kader kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu şarkıcı şarkıcı Kader niye cezaevine girdi? Evli mi? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

ŞARKICI KADER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kader sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Kader Çetintürk 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kader, müziğe henüz 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı.

13 yaşına kadar düğün salonlarında şarkı söylemeyi sürdüren Kader Çetintürk 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.

ŞARKICI KADER NİYE CEZAEVİNE GİRDİ?

Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya ismi karışmış olan ve uzun süre cezaevinde kalan Kader, yeni bir hayat kurmaya çalışmakta. O davada kendini "Kaset çıkarmam konusunda bana yardım edebileceği düşündüğüm için görüşmeye gitmiştim, o sırada gözaltına alındım" diye savunan şarkıcı, sonunda hayalindeki albüme olmasa da single hayaline kavuşmuş oldu.

Davaya adı karışan Kader uzun süre cezaevinde kaldı. Daha sonra özgürlüğüne kavuştuktan sonra ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Çocuk şarkıcı olarak kariyerine başlamış olan Kader, şarkıcılığı sürdürmekte. Şu sıralar Almanya'da yaşayan Kader, zaman zaman ülkedeki Türk dinleyicilere yönelik turnelere de çıkmakta.

ŞARKICI KADER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Kader'in İstanbullu olduğu bilinmektedir. Şarkıcının Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümü ülke genelinde 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER'İN ŞARKI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

