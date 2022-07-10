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Şarkıcı Kalben anlattıklarıyla yürek burktu: "Annemle ben dünyaya karşı gibiydik"

10.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yara, Sadece, Haydi Söyle gibi şarkıları seslendiren Kalben, bir YouTube programına konuk oldu. Programda ailesiyle ilgili geçmişini anlatan Kalben, "Annem beni sırça bir fanusun içinde büyütüyordu yani. Annemle ben dünyaya karşı gibiydik." dedi.

Şarkıcı Kalben anlattıklarıyla yürek burktu: "Annemle ben dünyaya karşı gibiydik"

Bir YouTube programına konuk olan Kalben, 2022'nin ocak ayında kaybettiği babasını anlattı. Babasının içtiği zaman değişen biri olduğunu ifade eden Kalben'in söyledikleri yürek burktu.

Şarkıcı Kalben anlattıklarıyla yürek burktu:

"İÇTİĞİ ZAMAN DEĞİŞEN BİR ADAMDI"

Kalben, sunucunun, "Niye küstünüz babanızla?" sorusu üzerine, "İki kişi gibiydi benim babam. Bir tarafı çok tatlı bana matematik, bisiklet binmeyi, yüzmeyi öğreten dünya güzeli bir adamdı. Bir tarafı da karanlık huyları olan, içtiği zaman değişen, içinden şiddetli bir varlık çıkan ve bizi hatırlamayan, kim olduğumuzu bilmeyen bir taraftı." diye konuştu.

"DÜNYAYA KARŞI GİBİYDİK"

Büyürken yalnız olduğunu söyleyen Kalben, "Bizim evimize gelen giden komşular, akrabalar yoktu. Benim arkadaşlarım da benim evime gelip gidemezdi. Ben de onların evine gelip gidemezdim. Annem beni sırça bir fanusun içinde büyütüyordu yani. Annemle ben dünyaya karşı gibiydik. Babam da kimi zaman bizimleydi kimi zamanda başka bir halde, bize tehdit oluşturur durumdaydı." dedi.

Şarkıcı Kalben anlattıklarıyla yürek burktu:

KALBEN KİMDİR?

17 Ocak 1986 Hatay doğumlu 36 yaşındaki Kalben Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusudur. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 17 yaşındayken burslu olarak kazandı. Kalben, Sonsuza Kadar, Kalp Hanım gibi albüm çalışmaları oldu.

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