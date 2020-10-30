Şarkıcı Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Maral’ın hayatı...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne popüler sanatçı Maral katıldı. Uzun zaman sonra hayranlarıyla buluşan başarılı şarkıcı hakkındaki soruların sayısı arttı. Maral sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli?

MARAL KİMDİR?

Şarkıcı Maral’ın gerçek adı Ceylan Başusta’dır. Maral’ın doğum tarihi ise kesin olarak bilinmiyor. Maral aslen Bingöllü’dür. Dedesinin Kumgeçit Kırık Köyü’ne yerleştiğini belirten Maral, Bingöl ilinin Genç ilçesine kayıtlıdır. Zıkte Aşireti’nden olan Maral uzun yıllar boyunca Bingöl’de DJ’lik yapmıştır. Bingöl’de doğup büyüyen Maral, müziğe olan ilgisinin sonrasında Diyarbakır, Mersin ve Elazığ gibi illerde yarışmalara katıldı. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim alan Maral, halk müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasaya çıkarttı.

Müziğin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Maral, 2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakterini canlandırdı. Maral’ın şarkıları arasında Tanıma Beni, Zirave, Resmini Duvara Astım, Aman Gelsene, Beni Mi Buldun, Geldi Geçti, Yansın Antep ve Değmedi Yar yerini aldı.