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Şarkıcı Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Maral’ın hayatı...

30.10.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Maral’ın hayatı...

Delilo şarkısıyla ünlenen şarkıcı Maral, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. 30 Cuma günü Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında şarkıcı Maral sevenleriyle bir kez daha hasret giderdi. Programın ardından izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Maral’ın hayatı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne popüler sanatçı Maral katıldı. Uzun zaman sonra hayranlarıyla buluşan başarılı şarkıcı hakkındaki soruların sayısı arttı. Maral sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli?

MARAL KİMDİR?

Şarkıcı Maral’ın gerçek adı Ceylan Başusta’dır. Maral’ın doğum tarihi ise kesin olarak bilinmiyor. Maral aslen Bingöllü’dür. Dedesinin Kumgeçit Kırık Köyü’ne yerleştiğini belirten Maral, Bingöl ilinin Genç ilçesine kayıtlıdır. Zıkte Aşireti’nden olan Maral uzun yıllar boyunca Bingöl’de DJ’lik yapmıştır. Bingöl’de doğup büyüyen Maral, müziğe olan ilgisinin sonrasında Diyarbakır, Mersin ve Elazığ gibi illerde yarışmalara katıldı. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim alan Maral, halk müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasaya çıkarttı.

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Müziğin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Maral, 2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakterini canlandırdı. Maral’ın şarkıları arasında Tanıma Beni, Zirave, Resmini Duvara Astım, Aman Gelsene, Beni Mi Buldun, Geldi Geçti, Yansın Antep ve Değmedi Yar yerini aldı.

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Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Yunanca başta olmak üzere 6 dilde şarkı söyleyen Maral, bir röportajında “Uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yaptım ve Amerika’da yaşadım. O yüzden her dilde şarkı söylemeye yatkınım” dedi. Müziğin kendisi için bir tutku olduğunu belirten genç şarkıcı, “Sahnedeyken yaşadığımı hissediyorum, müzik benim için nefes almak gibi bir şey” diye konuştu.

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