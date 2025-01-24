Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun yargılandığı davada önemli karar! Mahkeme 'eksik' buldu...

15 Ağustos 2022'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana gelen olayda, şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, aralarında husumet bulunan bir grupla tartışmaya girdi. Tartışma sırasında Metin Işık ve oğlunun bulunduğu noktadan gruba doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı.

Olay sonrası Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla Metin Işık ve oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eylül 2022'de Metin Işık tahliye edilirken, Mustafa Işık hakkındaki yargılama devam etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mustafa Işık için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "silahla yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Metin Işık hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

ÖNCE DÖNER BIÇAĞINI ALMIŞ SONRA TÜFEKLE ATEŞ ETMİŞ KOLTUĞUN ALTINA SAKLAMIŞ!

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeğiyle kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalarla yere düştüğü görüldü.

Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerini çıktığı anlar yer aldı.

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusuna girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkarıp bir süre bakıp tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkararak eline aldığı, kontrol edip bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 3 Nisan’da görülen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık’ı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 12 yıl, 1 kişiye karşı ‘Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama’ suçundan 9 yıl, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl, 2 kişiye yönelik aynı suçtan 5’er yıldan 10 yıl, 3 kişiye yönelik ise ‘Yaralama’ suçundan 1,5’ar yıldan 4,5 yıl, 1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olmaları nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık’ın ise ‘Öldürmeye azmettirme’ suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık’ı ‘Silahla tehdit’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Mağdur taraf avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi.

Ceza dairesi, sanık şarkıcı Metin Işık hakkında güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir kadının kimliğinin tespit edilip, tanık olarak dinlenmesine, taraflar arasındaki daha önceki kavga olaylarının hukuki durumları araştırılıp hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmadan hüküm verilmesi nedeniyle kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

İstinaf, yerel mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılmasını ve kamera görüntülerinde şarkıcı Işık'ın tüfeği uzattığında namlunun mağdurlar tarafından görülüp görülmediğinin de tespit edilmesini de istedi.

TANIKLAR DİNLENDİ! YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan 1’i Suriye uyruklu 2 kişi de tanık olarak dinlendi.

Z.Ş. isimli kadın tanık, tarafların komşuları olduğunu anlatarak, “O gün benim güvercinim kaçmıştı. Güvercinimi arıyordum. Kapının önünden geçerken Mustafa’ya ‘Güvercinim kaçtı’ dedim. Tarafların birbirine hakaret ve tehdit içerikli bir söz söylediklerini duymadım” dedi.

Sanıklar ise üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, olayın 'Tahrik' sonucu meydana geldiğini savundu. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların mevcut durumlarının devamına ve olay yerinde naip hakim tarafından keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır