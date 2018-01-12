Şarkıcı Nez'e tepki yağıyor! Hepsinden şikayetçi oldu

Nez, altı yıl önce, kendisini şöhrete kavuşturan Q Jazz Bar'ın şu an hayatta olmayan sahipleri Mehmet Ali Açılmış ile Esen Açılmış'a alacak davası açmıştı.

EMEKLİ MAAŞINA TEDBİR KOYDURDU

Bu dava, geçen günlerde sonuçlandı; Nez'in, 518 bin liralık borcunun tahsil edilmesine karar verildi. Karar sonrası şarkıcı, ölen çiftin oğulları Ali Açılmış'ın anne ve babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurdu.

"NEZ ABLA NE OLUR BLOKEYİ KALDIR"

Tedbir sonrası Nez'e ulaşan 19 yaşındaki Ali Açılmış; eniştesi ve halasıyla birlikte yaşadığını, babasının arkadaşının sağladığı bursla geçindiğini ve parasız kaldığını söyledi.

Ali Açılmış, "İnsan bunu düşmanına yapmaz. Cebimde para yok. Nez Abla ne olur blokeyi kaldır" diye konuştu.

"BU BİR YALANDIR"

Nez ise Ali Açılmış'ın açıklamasına şöyle karşılık verdi: "Hiç kimsenin emekli maaşına bloke koydurtmadım. Bu bir yalandır ve hiç hoş bir şey değil. Dava, anne ve babası hayattayken sonuçlandı. Bu tarz konularda duygu sömürüsü olarak kullanılmak istemiyorum."

YÜZLERCE ŞİKAYET

19 yaşındaki gencin sitemi sonrası sosyal medyada hakaret ve tehdide maruz kalan şarkıcı, bu sözlerin görüntülerini delil olarak savcılığa sundu, yüzlerce hayranından şikayetçi oldu. Bu şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Sabah)

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