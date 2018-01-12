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Şarkıcı Nez'e tepki yağıyor! Hepsinden şikayetçi oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 11:37 | Son Güncelleme 7 saat önce

Nez, yıllar önce çalıştığı Q Jazz Bar'a alacak davası açmıştı. Davayı kazanan şarkıcı, mekanın sahipleri öldüğü için oğullarına haciz gönderince sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Şarkıcı Nez'e tepki yağıyor! Hepsinden şikayetçi oldu

Nez, altı yıl önce, kendisini şöhrete kavuşturan Q Jazz Bar'ın şu an hayatta olmayan sahipleri Mehmet Ali Açılmış ile Esen Açılmış'a alacak davası açmıştı.

EMEKLİ MAAŞINA TEDBİR KOYDURDU

Bu dava, geçen günlerde sonuçlandı; Nez'in, 518 bin liralık borcunun tahsil edilmesine karar verildi. Karar sonrası şarkıcı, ölen çiftin oğulları Ali Açılmış'ın anne ve babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurdu.

"NEZ ABLA NE OLUR BLOKEYİ KALDIR"

Tedbir sonrası Nez'e ulaşan 19 yaşındaki Ali Açılmış; eniştesi ve halasıyla birlikte yaşadığını, babasının arkadaşının sağladığı bursla geçindiğini ve parasız kaldığını söyledi.

Ali Açılmış, "İnsan bunu düşmanına yapmaz. Cebimde para yok. Nez Abla ne olur blokeyi kaldır" diye konuştu.

"BU BİR YALANDIR"

Nez ise Ali Açılmış'ın açıklamasına şöyle karşılık verdi: "Hiç kimsenin emekli maaşına bloke koydurtmadım. Bu bir yalandır ve hiç hoş bir şey değil. Dava, anne ve babası hayattayken sonuçlandı. Bu tarz konularda duygu sömürüsü olarak kullanılmak istemiyorum."

YÜZLERCE ŞİKAYET

19 yaşındaki gencin sitemi sonrası sosyal medyada hakaret ve tehdide maruz kalan şarkıcı, bu sözlerin görüntülerini delil olarak savcılığa sundu, yüzlerce hayranından şikayetçi oldu. Bu şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Sabah)

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Q Jazz Bar nez

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şikayet ettiğin O hayranların senii Şöhret ettin.. unutma Yıldızlar çabuk parlar ve Çabuk söner.
Vicdansiz Sabuha
Sen insanmısın ??
geçin bunları. hak sahibi olanın hakkını alması gerekir. eğer çok şikayet ediyorlarsa o zaman reddi miras yapsınlar.
olumsuz yorumlar var bide boyle düşünün.o kişinin hakkı emeği çalınıyor ve kul hakkına giriyor ve hak yiyen kişi sanatçıya vereceği rızıkı evindekilerle paylaşıyor yani kul hakkı yiyip haramla evine harcıyor müslümanlık da varmı.devlet bu iş için vardır.sen zorda kalıp ALLAHA havale edersin devlet senin zor durumda olmaman için uğraşır.bide böyle düşünün........
Tabikiide Nez in yaptigi ayip birsey seni üne kavusturan ekmek yedirten kisilere dava acmak ayip birsey yalnız nez dava acmasa bile o emekli maasına zaten el konulacaktı taaki devlet uyanana kadar artı üstüne ceza gelecekti neden bildirim yapmadin diye vefat eden anne ve babasınin emekli maaşını sadece dul veya evlenmemiş çalismayan kız evlatlari alabilir yaşı reşit olmus erkek evlat alamaz devlet o maasa el koyar belki herseyi Nez e yukluyorlar
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