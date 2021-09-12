Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

"Nilüfer Yumlu" adıyla da tanınan, 1970'lerin başından itibaren pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Nilüfer'in evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı Yumlu sosyal medyada paylaşım yapıyor. Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI YUMLU KOCA KIZ OLDU

Başıma Gelenler, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar gibi şarkıları seslendiren Nilüfer, 1999'da Ayşe Nazlı Yumlu'yu evlatlık edindi. Sosyal medyada "aysenazliyumlu" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Ayşe'nin 21 bin takipçisi bulunuyor.

NİLÜFER KİMDİR?

31 Mayıs 1955 Cihangir doğumlu Nilüfer 66 yaşında. Müzik kariyeri boyunca onlarca şarkıyı seslendiren Nilüfer, Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girmeyi başardı. Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu adında bir kız çocuğu var.





