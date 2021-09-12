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Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

12.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer 1999 senesinde Ayşe Nazlı Yumlu'yu Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak almıştı. Ayşe Nazlı Yumlu şimdilerde bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı Yumlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. İşte Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

"Nilüfer Yumlu" adıyla da tanınan, 1970'lerin başından itibaren pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Nilüfer'in evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı Yumlu sosyal medyada paylaşım yapıyor. Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI YUMLU KOCA KIZ OLDU

Başıma Gelenler, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar gibi şarkıları seslendiren Nilüfer, 1999'da Ayşe Nazlı Yumlu'yu evlatlık edindi. Sosyal medyada "aysenazliyumlu" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Ayşe'nin 21 bin takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

NİLÜFER KİMDİR?

31 Mayıs 1955 Cihangir doğumlu Nilüfer 66 yaşında. Müzik kariyeri boyunca onlarca şarkıyı seslendiren Nilüfer, Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girmeyi başardı. Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu adında bir kız çocuğu var.

Şarkıcı Nilüfer'in bebekken evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı koca kız oldu

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
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