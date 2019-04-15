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Şarkıcı Niran Ünsal’a konsere gelmedi suçlaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi, şarkıcı Niran Ünsal’ın ödemesini aldığı halde konsere katılmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi, şarkıcı Niran Ünsal’ın ödemesini aldığı halde konsere katılmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Organizasyon şirketinin sahibi, 50 bin lira zararlarının olduğunu ileri sürerek, "Raporluydum" diyen Ünsal’ın o saatlerde başka bir yerde konserde olduğunu belirtti.
Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Seda Organizasyon’un sahibi Seda Üre, bir otelde konser vermesi için şarkıcı Niran Ünsal’la anlaştı. Organizasyon şirketinin iddiasına göre Ünsal, konser ücretini peşin aldı. Konserin yapılacağı otele de yemek ve mekan için ödeme yapan organizasyon şirketi 300 kişiye konser bileti sattı. Konserin verileceği akşam dinleyiciler erken saatlerden itibaren söz konusu otelde yerlerini alıp Ünsal’ı beklemeye başladı. Saat ilerlemesine rağmen Ünsal’ın konsere çıkmaması üzerine dinleyiciler organizasyon şirketine soru sormaya başladı. Organizasyon şirketi Ünsal’ı dinlemeye gelen müzikseverlere Ünsal’ın konsere gelmeyeceğini söyleyerek bu konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacakları sözünü verdi.
Ünsal’ın konsere gelmemesiyle ilgili araştırma yapan organizasyon şirketi, Ünsal’ın aynı gece Erdek’te de konseri olduğunu ve kendi konser saatlerinde Ünsal’ın yine Erdek’te konserine devam ettiğini tespit etti. Ünsal’ın daha sonra konserle ilgili kamuoyuna ‘Raporluydum, o yüzden konsere çıkamadım’ şeklinde yaptığı açıklamanın gerçek dışı olduğunu iddia eden organizasyon şirketi sahibi Seda Üre ile ortağı Yelda Baykız, şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunmak için Bursa Adliyesine geldi.
Üre, avukatı aracılığıyla açıklama yaparak, Ünsal’ın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve Ünsal’ın kendilerine söz verdiği saatte Erdek’teki konserine devam ettiğini, 23.00 sıralarında Erdek’ten ayrılıp direkt İstanbul’a geçtiğini kaydetti. Üre’nin avukatı Erdinç Sümer, Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunarak gerekeni yapacaklarını kaydetti.

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