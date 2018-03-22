MAGAZİN

Şarkıcı Pamela'nn eski kocası Çukur'un Beyefendi'si Burak Sergen çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Pamela Spence (45) yıllar önce Çukur dizisinin oyuncularından Burak Sergen ile kısa bir evlilik yaşadığını itiraf etti. Pamela Spence, "19 yaşında evlenmiştim. Aşk kadınıyım" dedi

Şarkıcı Pamela'nn eski kocası Çukur'un Beyefendi'si Burak Sergen çıktı!

Sevilen arabesk şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı "Yara" isimli albümüyle Pamela Spence, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Program boyunca birçok dinleyiciden evlenme teklifi alan Pamela Spence; "Aşk kadınıyım. Evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'
Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.

Burak Sergen Çukur dizisinde Beyefendi lakabıyla bilinen Baykal Bey karakterini canlandırıyor.

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pamela spence Çukur Burak Sergen

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