Yaz-kış, İzmir’in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi’nde yaşamını sürdüren şarkıcı ve yazar Pınar Aylin, köpeği Mira’nın üzerine atlayarak kendisini yere düşürmesi nedeniyle bacağını kırdı.

On gün kadar meydana gelen kazanın ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan ve sol bacağındaki kaval kemiğinin 2 yerinden kırılması sonucunda bacağına platin takılan Pınar Aylin, 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Köpeği Mira sevginin ayarını kaçırınca: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"

Hastanedeki son gününde gazetecilere konuşan Aylin, üç köpeğinden birisi olan Mira’nın aşırı sevgisi sonucu oluşan kazayla ilgili, Kızım Maya ile eve geldik. Arabayı park ettim. Maya köpeklerle oynadı. Ben de şöyle bir okşayıp eve doğru yürüdüm. Maya, onlarla fazla haşır neşir oldu. Bizim Mira’mızla oynayarak mutlu oldu. Toplam üç köpeğimiz var. Mira, sanıyorum Maya ablasıyla oynarken fazla mutlu olurken, annesiyle de oynamak istedi. Üzerime doğru koştu. Öyle bir üzerime geldi ki, beni düşürdü. Sanki balyozla vurulmuş gibi bacağımın kaval kemiği kırıldı. Mira, sevginin ayarını kaçırınca, arkamdan üzerime atlayıp beni düşürdü. Öyle bir düştüm ki, ayaklarım havaya kalktı. Kafa üstü taşın üzerine uçtum. Aslında ben başımdan korktum, ama bacağım kırıldı. Buna da şükür. Pis kırık deniliyor, kaval kemiğim 2 yerden kırıldı. Düştüğüm yerde kaldım" diyerek yaşadığı acı anı anlattı.