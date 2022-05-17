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Şarkıcı Ruslana ve Asker Yakınlarından Yardım Çağrısı

17.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus güçleri tarafından kuşatma altına alınan Mariupol şehrinde, Ukraynalı bazı askerlerin, Azovstal çelik fabrikasına sığınması nedeniyle, asker yakınları İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi

Şarkıcı Ruslana ve Asker Yakınlarından Yardım Çağrısı

Rus güçleri tarafından kuşatma altına alınan Mariupol şehrinde, Ukraynalı bazı askerlerin, Azovstal çelik fabrikasına sığınması nedeniyle, asker yakınları İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi.

Gözyaşları içinde askerlerin kurtarılması için Türkiye’den yardım talebinde bulunan ailelere, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Ukraynalı şarkıcı Ruslana da destek verdi.

Ruslana, kuşatma altındaki Mariupol şehrindeki askerlerin kurtarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardım çağrısında bulundu: “Etrafımda oturan her kadının ya akrabası ya eşi ya da bir yakını vardır. Bugün onların en yakınlarını kurtarmak için son şansımız. Bugün çok inanıyorum ki; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası rolü ve durumu gerçekten yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız için bir şanstır. Biz bugün Erdoğan'a hitap etmek için geldik. Türk halkına yardımları için teşekkür etmek isteriz”

Mariupol şehri hakkında çok önemli mesajları olduğunu söyleyen Ruslana, “Bugünkü mesajımız; Ukrayna’nın yanında olun, Ukrayna için birlik olun, Mariupol'a, Azovstal’a ve oradaki cesur Ukraynalı askerlerimize yardım edin. Bu bizim insanlığımızla ilgili, politikayla ilgili değil. Herhangi bir seviye veya tartışmayla ilgili değil. Tartışmak için zamanımız yok. İnsanların hayatını kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Savaşı durdur, Mariupol ve Azovstal'ı kurtar” ifadelerini kullandı.

Azovstal’daki çelik fabrikasında mahsur kalan askerlerden birinin annesi olan Natalia, toplantıda gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu direniş 80 günü geçti ve ben 80 gün boyunca her gün ölüyorum. Azovstal'daki çelik fabrikasında mücadele edenler arasında kadınlar da vardı. Savaşçılarımızın hepsi benim çocuklarımdır. Onlar ülkemizin geleceği için savaşmak zorundalar. Çocuklarımız sağ olarak evlerine dönmeleri için Türkiye’ye bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye bizim için kardeş bir ülkedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Ukrayna halkına daimi desteğini takdir ederek çocuklarımızın kurtarılması için yardımlarını istiyorum.”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde askerlerin Azovstal tesisindeki direnişlerini hala sürdürdüklerini söylemiş ve “Onları kurtarmak için mümkün olan tüm diplomatik araçları kullanıyoruz, ancak Rusya önerilen seçeneklerin hiçbirine izin vermiyor”şekline açıklamada bulunmuştu.

Rus haber ajanslarının son açıklamalarına göre, bugün erken saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı, yaralı Ukrayna askerlerinin Mariupol'daki kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından Rusya kontrolündeki Novoazovsk kasabasındaki bir tıbbi tesise nakledilmesi için bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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