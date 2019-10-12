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Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Orhan Kural, şarkıcı Sıla’nın Karanfil isimli şarkısında sigara kullanımına özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Prof. Orhan Kural, şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Sıla’nın Karanfil adlı şarkısının sözlerinin sigara kullanımına özendirdiği öne sürüldü.
Prof. Kural’ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, “Bütün dünyada tütün sektörü çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak denenmesini ve başlanmasını sağlamak üzere, hep ünlü simaları kullanmaktadır. Bunun son örneğini Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil’ adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Hangi amaçla bir sanatçı şarkısının içinde 5 defa ısrarla sigara içmekten bahsedeceği malumunuzdur” ifadeleri yer aldı.
Suç duyurusunda, şarkıcı Sıla hakkında kamu davası açılması talep edildi.

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