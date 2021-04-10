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Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şimal'in gerçek adı ne? Kansere yakalandı

10.04.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Şimal sosyal medya hesabı üzerinden meme kanserine yakalandığını açıkladı. Bir süredir göğsünde bir kitle fark eden şarkıcı Şimal'in biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu. İşte, ayrıntılar..

Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şimal'in gerçek adı ne? Kansere yakalandı

Sevilen şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandığını açıkladı. Biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Kemoterapi sürecine başlayan Şimal yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte, detaylar...

ŞARKICI ŞİMAL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım... İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak , söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek... Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI ! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum"

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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