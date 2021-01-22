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Şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası hayatını kaybetti

22.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Mengüç, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, Cuma günü öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"HELALLİK ALDIM"

Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mengüç, "Bugün benim canım babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani koskoca 87 yaşında çınarım gitti. Gözünüm nuru, canımın içi babamı toprağa verdim. Ben ondan saygıyı, ben ondan merhameti, ben ondan neşeyi, ben ondan imanı, ben canım babamdan küçüklere saygıyı, büyüklere saygıyı öğrendim.

Çoğu kez sırtımı sıvazlayıp, helalliğini gani gani aldım. En son günlerini hastanede geçirirken eşim ile elimi sıktı, 'Hakkım helal' dedi. 'Kendinize iyi bakın' dedi. Canım babam nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun Dostlarım babama dua istiyorum..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Takipçileri ise ünlü sanatçıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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