Şarkıcı Toprak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu şarkıcı Toprak kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Toprak gündemde en çok aranan isimlerinden biri oldu. Gençlik yıllarından itibaren müzik ile yakından ilgilenmeye başlayan Toprak'ın bugüne kadar pek çok sevilen şarkısı bulunuyor. İşte, şarkıcı Toprak hakkında bazı bilgiler...

ŞARKICI TOPRAK KİMDİR?

Şarkıcı Toprak 04.07.1973 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Toprak 8 yaşındayken ailesi ile birlikte Adana'ya dönmüştür. Toprak 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı bölümünde eğitimine başlamıştır.

Profesyonel müzik hayatına 2001 yılında adım atan Toprak, "Zalim firari", "Nare", "Sen Gittin Ya", "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" şarkılarını seslendirmiştir.

