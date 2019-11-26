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Şarkıcı Yaşar İpek, 'Sisi'ye karşı koruma tedbiri aldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Seyhan Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Seyhan Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Seyhan Soylu'nun 2 ay boyunca Yaşar İpek hakkında şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.
İstanbul 7. Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Begüm Gürel, "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu'nun internet üzerinden, İpek'e yönelik söylediği sözler nedeniyle koruma talebinde bulundu.

"SEYHAN SOYLU LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATMIŞTIR"
Avukat Begüm Gürel tarafından sunulan dilekçede: "Seyhan Soylu, Instagram ve Youtube üzerinden Yaşar İpek'in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır. Soylu müvekkili küçük düşürücü paylaşımlar yapmakta ve haber değeri dahi olmayan yalan bir iddiayı adeta gerçekmiş gibi savunmak suretiyle servis etmiştir" denildi.

2 AY BOYUNCA YAŞAR İPEK HAKKINDA KONUŞAMAYACAK
Mahkeme, İpek'in avukatının talebini kabul ederek Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e karşı 2 ay boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Mahkeme, Soylu'nun 2 aylık yasal süre içinde karardaki tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinde tutulacağını belirtti.

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