Şarkıcı Yaşar İpek'e zorlama hapsi

İSTANBUL (AA) - Seren Serengil'in talebi üzerine hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen boşanma aşamasındaki eşi şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Seren Serengil'in boşanma aşamasındaki eşi Yaşar İpek'in "korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda İstanbul 1. Aile Mahkemesi 11 Eylül'de Yaşar İpek'in 3 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

- Karara itiraz etmediler

Mağdur Seren Serengil'in avukatının itiraz etmemesi, İpek'in avukatının ise itirazdan feragat dilekçesi vermesi üzerine zorlama hapis kararı kesinleşti.

İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Teslim olmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İpek, "Bu cezayı fiziki şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Konuşma yasağını bana çıkardılar. Bu yasağın ardından sürekli iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim böyle olmasını, efendi efendi bitsin derdim. Konuşma yasağından dolayı içeri giriyorum. Bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ'cü gibi, kalkıp fiziki şekilde vurmamı mı çekmemiş? Evin her yerinde kameralar var." ifadelerini kullandı.

