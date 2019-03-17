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Şarkıcı Yusuf Güney: Yeni Zelanda'daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan şarkıcı Yusuf Güney, "Yeni Zelanda'da hain terör saldırında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan şarkıcı Yusuf Güney, "Yeni Zelanda'da hain terör saldırında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen alışveriş festivalinde Yusuf Güney sahne aldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde Güney'e, Kahramanmaraşspor tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 46 sırt numaralı forma hediye edildi. Kulüp yönetimine teşekkür eden Güney, formayı giyerek konserine başladı.

'BOZKURTLAR BURADA MIYIZ?'

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Güney, bir şarkısını cep telefonuyla Instagram hesabından canı yayın yaparak söyledi. Güney, konserin ilerleyen dakikalarında, "Bu şarkı Türk silahlı kuvvetleri mensuplarımız için, emniyet güçlerimiz için gelsin. Bu zamanda kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimiz için, tüm gazilerimiz için gelsin" diyerek Türkiye'm şarkısını seslendirdi. Yusuf Güney, şarkıyı okurken 'Bozkurtlar burada mıyız?' diye sorunca konsere katılanlar bozkurt işareti yaparak Türkiye'm şarkısını Yusuf Güney'le birlikte söyledi.

'TERÖRÜN HİÇBİR ZAMAN DİLİ, DİNİ, IRKI OLMAMIŞTIR'

Yusuf Güney şarkının sonunda terörün dini ve ırkı olmadığını belirterek, "Hangi dinden, hangi ırktan olursak olalım birlik beraberliğimiz bozulmasın inşallah. Her şey, kardeşlik, sevgi ve barış için. İki gün önce hain terör saldırında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Yeni Zelanda'daki şehitlerimizi. Terörün hiçbir zaman dili, dini, ırkı olmamıştır. Bu topraklarda bunu fazlasıyla ve fazlasıyla en ağır yaşayan milletlerden bir tanesiyiz, hala ne yazık ki yaşıyoruz. Allah sonunu getirsin, kahrı perişan eylesin" dedi

Yusuf Güney, söylediği şarkılarla soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen Kahramanmaraşçılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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