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  4. Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

11.12.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Zara (Neşe Yılmaz), son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı Zara, son albümü 'Derin Aşk 4' için imajını yeniledi. Zayıfladı, saç ve makyajını değiştirdi. İşte yeni Zara...

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, zaman içinde uğradığı değişimle adından söz ettiren isimler arasında.

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Ünlü , geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

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Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

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