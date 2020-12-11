Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, zaman içinde uğradığı değişimle adından söz ettiren isimler arasında.
Ünlü , geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.
Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara'yı görenler tanımakta güçlük çekti.
Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler
Songül Karlı
Songül Karlı
Sima Şerafettinova
Sima Şerafettinova
Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
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