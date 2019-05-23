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Şarkıcının yerine başkasının cenazesini verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

ADANA’da trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Sevda Acar'ın yakınlarına Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yanlışlıkla başkasının cenazesi verildi.

Şarkıcının yerine başkasının cenazesini verdiler

ADANA, (DHA)- ADANA’da trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Sevda Acar'ın yakınlarına Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yanlışlıkla başkasının cenazesi verildi. Son kez akrabası Sevda Acar’ın yüzünü görmek istediğini söyleyen Nesimi Acar, cenazenin yaşlı bir kadına ait olduğunu görünce yapılan yanlışlık ortaya çıktı.
Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda dün bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Altun (57) yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ebru Yıldırım otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarken, araçta sıkışan Şahin Değirmenci itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Tuncay Altun ile otomobilde bulunan şarkıcı Sevda Acar’ın (50) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Değirmenci ile Ebru Yıldırım ambulansla tedavi edilmek üzere Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tuncay Altun ve Sevda Acar’ın cenazeleri de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
SON KEZ YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİ, CENAZENİN KARIŞTIĞINI FARK ETTİ
Şarkıcı Sevda Acar’ın yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan aldıkları cenazeyi toprağa vermek için Küçükoba Mezarlığı’na götürdü. Acar’ın cenazesi mezarlıktaki gasilhanede yıkanırken, akrabası Nesimi Acar son bir kez Sevda Acar’ın yüzünü görmek istedi. Bu sırada Nesimi Acar, cenazenin Sevda Acar’a ait olmadığını, yaşlı bir kadına ait olduğunu fark etti. Diğer akrabalar da cenazelerin karıştırıldığını fark edince cenazeyi araçla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürdü. Karıştırılan cenazenin kimsesiz bir kadına ait olduğu anlaşılırken, Sevda Acar’ın cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, şarkıcı Sevda Acar’ın 10 yıl önce eşi Hüseyin Acar’ı ve 2 ay önce de oğlu İsmail Acar’ı (29) kalp krizi nedeniyle kaybettiği, geride öksüz ve yetim 2 engelli çocuk bıraktığı bildirildi.

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Şarkıcının yerine başkasının cenazesini verdilerŞarkıcının yerine başkasının cenazesini verdilerŞarkıcının yerine başkasının cenazesini verdilerŞarkıcının yerine başkasının cenazesini verdiler

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