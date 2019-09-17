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Şarkıcıya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç yargılandığı davada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi

EDİRNE (AA) - Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a yargılandığı davada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnaç, "Terör örgütüne üye olmak suçundan" hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla birlikte katıldı.

Sanık İnaç, savunmasında, kendisi adına sahte birçok sosyal medya hesabı açıldığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına hakarete yönelik bir paylaşımım yok. Hakaret paylaşımı benim tarafımdan gerçekleştirilmiş değildir. Bir sanatçı olarak bırakın Cumhurbaşkanını, sıradan bir insana hakareti bile kendi kişiliğime aykırı görürüm. Bana ait olmayan bir paylaşım. Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmem. Bana ait olsa çıkıp söylerdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme, verdiği aranın ardından, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu sabit görerek, İnaç'ın 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı’na Hakaret Edirne hakeret şarkıcı

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