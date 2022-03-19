Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart Cumartesi konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler oldu? 19 Mart 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart Cumartesi günü bomba gibi bölümle ekrana gelecek. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın bu haftaki konukları izleyeciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart Cumartesi konukları kimler? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şarkılar Bizi Söyler'in 19 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünün konukları haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 19 MART CUMARTESİ KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol'dur.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 19 Mart Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept "karışık kaset" olarak belirlendi. Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol'un konuk olduğu programda müzik şöleni olacak.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 Konya'da doğmuştur. Türk pop müzik şanatçısı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı. Müzisyen babasının memur olarak görev yaptığı düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı.

Ersay Üner'in şarkıları:

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" şarkıları bulunmaktadır.

Ersay Üner'in albümleri:

Nokta (2019)

Ersay Üner Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla sahnelere çıkan ünlü şarkıcı asıl çıkışını 2015 yılında radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

ÜMİT BESEN KİMDİR?

4 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti.

Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Yayınladığı albümlerin yanı sıra beyaz perde de başarısını kanıtlayan Ümit Besen, o yıllarda rol aldığı filmlerlele de gönüllerde taht kurdu. 2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol'un tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Ünlü isim 6 Eylül 1985 tarihinde doğdu.

Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğdu. Ortaokulu Amasya'da liseyi ise Ankara'da okudu. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yapan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

2020 yılı Ocak ayında TRT 1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılına veda ederken Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki Doğu adlı dizide oynuyor. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.

