Şarkılar Bizi Söyler fragman| Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler?

Her Pazartesi izleyişine müzik ziyafeti sunan Kanal D’nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 10 Mayıs Pazartesi gününde Şarkılar Bizi Söyler programının konukları ise Coşkun Sabah, Haktan, Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan ve Baha oluyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Haktan, Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan ve Baha oluyor.. Sazların ve sözlerin keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM FRAGMAN



