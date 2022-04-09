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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu kimdir? Evli mi? Emel Müftüoğlu'nun kızı kimdir?

09.04.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu, programın 9 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan programın 9 Nisan Cumartesi günkü bölümünü izleyenler yine müzik ziyafeti yaşayacak. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu kimdir? Evli mi? Emel Müftüoğlu'nun kızı kimdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı haberimizde...

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu kimdir? Evli mi? Emel Müftüoğlu'nun kızı kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ünlü şarkıcı, 9 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Emel Müftüoğlu kimdir? Evli mi? Emel Müftüoğlu'nun kızı kimdir? Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 doğumlu olan Emel Müftüoğlu yaş olarak şu anda 59 yaşında. İzmir doğumlu olan ünlü şarkıcı anne tarafından Merdivenci ailesine mensup ve aslen Afyonlu. Müftüoğlu, babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimi çeşitli şehirlerde tamamlamak durumunda kaldı. Ünlü olmadan önce ise uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak görev yaptı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan ünlü isim 1985 senesinde profesyonel anlamda bir müzik yarışması ile müzik yaşamına başladı. Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti.

Faka Bastın şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Müftüoğlu bu şarkı ve Sinan Çetin tarafından çekilen klibiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Peşi sıra çıkan Deli Et Beni, Korkuyorum ve Çal Beni şarkılarıyla popülerliğini güçlendirdi. Ancak Müftüoğlu, en ciddi başarısı Sezen Aksu’nun bir şarkısı olan Hovarda ile yakaladı. Şarkının Abdullah Oğuz imzalı klibi de büyük başarılar elde etti. 90’lı yıllara damga vuran klipte, Seray Sever ve Deniz Arcak gibi ünlü isimler de yer aldı. 2000 senesinde çıkardığı Mucize ve Gel Günaha Girelim şarkıları da herkesin diline dolanmayı başardı. Müftüoğlu’nun 2007 yılında çıkardığı Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar EP’si de o dönem büyük ses getirdi. Ancak Emel Müftüoğlu şarkıları arasında Hovarda’nın yeri ayrı olduğu için ünlü şarkıcı Hovarda’ya 2016 yılında yeniden aynı oyuncularla ve aynı konuyla bir klip daha çekti.

Şarkıcılıkla beraber oyunculuk kariyerini de devam ettiren ünlü isim ilk olarak Şen Dullar adlı bir dizide rol aldı. Ardından bir Sinan Çetin filmi olan Bay E’de oynadı. 2003 senesinde Talat Bulut, Rojda Demirer ve Yunus Günçe ile beraber rol aldığı Aşk Olsun dizisi de oldukça beğenildi. Müftüoğlu aynı zamanda televizyon ekranlarında çok sayıda program da yaptı. Ünlü isim Son Ağa adlı dizide rol aldıktan sonra son olarak FOX TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı.

EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN KIZI KİMDİR?

Şimdi, Emel Müftüoğlu kızı da oldukça merak ediliyor. Ünlü ismin kızı, kendisi gibi şarkıcı olan Çağrı Müftüoğlu’dur.

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