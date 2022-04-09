Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ercan Saatçi programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ünlü şarkıcı, 9 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ercan Saatçi kimdir? Ercan Saatçi nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Üsküdar'da geçen Saatçi, mandolin, akordeon ve keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katıldı.

Ercan Saatçi, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas okudu. Henüz öğrenciyken TRT Eurovision finallerine katıldı. O yaşlarda, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ardından 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu. Grup Vitamin, başarıdan başarıya koştu. Ercan Saatçi, Gökhan Semiz ile anlaşamadığı için Grup Vitamin'den ayrıldı.

Popstar, Türkstar, Star Avıü Alaturka Solist gibi yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Rec by Saatchi adında kendi şirketini kuran müzisyen, bir süre Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Kariyeri boyunca 600'e yakın şarkı sözü, 400'ü aşkın beste ve düzenleme yapan Saatçi, en son 2020 yılında Kanal D ekranlarında, 'Çok Akustik' programını sundu.

ERCAN SAATÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Ercan Saatçi Şarkıcı ve film müziği bestecisidir. Ünlü şarkıcı oyuncuk da yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.

