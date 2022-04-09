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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Nereli? Oktay Kaynarca kaç kez evlendi?

09.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca, programın 9 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan programın 9 Nisan Cumartesi günkü bölümünü izleyenler yine müzik ziyafeti yaşayacak. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Nereli? Oktay Kaynarca kaç kez evlendi? soru ve konu başlıklarının yanıtı haberimizde...

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Nereli? Oktay Kaynarca kaç kez evlendi?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncu, 9 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Evli mi? Oktay Kaynarca'nun kızı kimdir? Ünlü oyuncunun hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

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OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film ’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

OKTAY KAYNARCA KAÇ KEZ EVLENDİ?

2002-2008 yılları arasında meslektaşı Özgü Namal ile evli olan Oktay Kaynarca, 2012'de Melek Angun ile evlenmiştir. İkili, 2013 yılında ayrılmıştır.

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Oktay Kaynarca Özgü Namal
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