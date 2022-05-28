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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan kimdir? Hakan Uzan ve Yeşim Salkım ne zaman evlendi, kaç yıl evli kaldı?

28.05.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan programın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümü öncesi merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, geçmişte birçok kez o evliliğine atıfta bulunarak açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar internette; Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan kimdir? Hakan Uzan ve Yeşim Salkım ne zaman evlendi, kaç yıl evli kaldı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan kimdir? Hakan Uzan ve Yeşim Salkım ne zaman evlendi, kaç yıl evli kaldı?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan, 28 Mayıs Cumartesi günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Uzan, şimdiye dek 2 kez evlenmiştir ve bu evliliklerinden birini Yeşim Salkım'la yapmıştır. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan kimdir? Hakan Uzan ve Yeşim Salkım ne zaman evlendi, kaç yıl evli kaldı? Detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU YEŞİM SALKIM'IN ESKİ EŞİ HAKAN UZAN KİMDİR?

Hakan Uzan, 1967 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi.

Hakan Uzan'ın tam adı Murat Hakan Uzan'dır.

Bir dönem Türkiye’nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden olan Hakan Uzan, Cem Uzan'ın kardeşidir.

Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.

HAKAN UZAN VE YEŞİM SALKIM NE ZAMAN EVLENDİ?

Yeşim Salkım ve Hakan Uzan 1998 yılında evlendi.

HAKAN UZAN VE YEŞİM SALKIM KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkın ve Hakan Uzan'ın evliliği 2001 yılında sona erdi.

Yeşim Salkım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Yeşim Salkım ve Hakan Uzan kaç yıl evli kaldı, kaç kez evlendi?Yeşim Salkım kimdir?


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Yeşim Salkım
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