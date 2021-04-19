Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler gelecek?

Hakan Altun, Sibel Can ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam seyircisine keyifli anlar yaşataca. İşte 8. bölümüyle bu akşam Kanal D’de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın yaptığı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, 18 Kasım 2000’de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.

Müzik keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta, Berkay, Hande Yener, Türk Sanat Müziği’nin naif sesi Melahat Gülses ile Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami Özer konuk oluyor.



