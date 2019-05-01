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Şarkılara "işaretleri" ile hayat verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi tarafından, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'nun desteğiyle organize edilen konserde, İKÜ İşaret Dili Korosu sahne aldı - İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş: - "Farklı hayatlardaki kişilerin yüreklerine dokunduklarını bilmeleri, maddi ve manevi bir yardım yapabiliyor olmaları, tüm öğrencilerimizi daha da motive ediyor ve heveslendiriyor" - İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer: - "Öğrencilerimiz aldıkları eğitimde çok başarılı oldular ve işitme engelliler için destek hizmetleri vermeye başladılar. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'de ilk kez İşaret Dili Korosunu oluşturdular"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) "Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi" tarafından, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'nun desteğiyle organize edilen konserde, İKÜ İşaret Dili Korosu sahne aldı.

İKÜ Ataköy Yerleşkesinde Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, İKÜ öğrencilerinden oluşan koro, Barış Manço'dan Aşık Veysel'e, Ceylan Ertem'den Işın Karaca'ya ve Cem Adrian'a kadar pek çok sanatçının sevilen şarkılarını işaret dili ile izleyicilere sundu.

Solo performansların da sergilendiği, tamamı işaret dili ile sunulan etkinlik büyük beğeni topladı.

İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş öncülüğünde sahne alan öğrenciler, işitme engelli bireylere katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla verdikleri konserin ardından oyun sahneledi.

Konser öncesi konuşan Gökben Keleş, konsere 4 aydır hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı hayatlardaki kişilerin yüreklerine dokunduklarını bilmeleri, maddi ve manevi bir yardım yapabiliyor olmaları, tüm öğrencilerimizi daha da motive ediyor ve heveslendiriyor. Öğrencilerimiz, bu çabayla tüm İKÜ kulüplerini devreye sokarak bu kulüplerde aktif olan arkadaşlarının da bizim etkinliğimizi desteklemelerini sağlıyorlar. Bu sebeple biz de doğru yolda ve doğru yerde olduğumuzu bir kez daha kendi kendimize teyit ediyoruz ve azmimizi arttırıyoruz."

İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer de üniversiteleri bünyesinde işaret dili eğitimi başlatıldığını hatırlatarak, "Öğrencilerimiz aldıkları eğitimde çok başarılı oldular ve işitme engeliler için destek hizmetleri vermeye başladılar. Bu çalışmalar kapsamında,Türkiye'de ilk kez İşaret Dili Korosunu oluşturdular. İlk eğitime katlan 35 öğrencimizin 30'u bu koroda yer almaktadır. Gerek Sayın Keleş'i gerekse öğrencilerimizi bu başarıları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi ise işaret diline gereken önemin verilmediğini belirterek, "İşaret diline gönül verenler, dünyada yaşayan 70 milyon işitme engelli kişinin savunucusu oluyorsunuz. Onları seven benimseyen taraf oluyorsunuz. Çok güzel bir etkinlikti. Bu organizasyona emek veren herkese federasyonumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Biletleri 15 liradan satışa sunulan organizasyondan elde edilen gelir ise Prof. Dr. Sarıer tarafından Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Tanrıverdi'ye takdim edildi.

Konserin sonunda koroda yer alan öğrencilere de işaret dilini bildiklerine dair rozetler takıldı.

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İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer İstanbul Kültür Üniversitesi İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş

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