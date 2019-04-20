Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Fulden Uras, çocukların özverili bir davranışta bulunduğunu dile getirerek, "Öğrenciler, belki de hayatta hiç görmeyecekleri hasta arkadaşlarına yardım etmek için sene başında enstrümanı ilk defa ellerine almışlar, bugün de koskoca bir kongre merkezinde konser veriyorlar. Hem okul kurucumuzun, hem okul müdürümüzün, eğitmenlerimizin çok büyük katkısı var. Kelebek çocuklarımız için bir dernek kurdum, 5 senedir onlar için büyük bir mücadele içindeyim. Amacımız yaraları sarmak, yaraları sararken de kelebek çocuklarımızın varlığını tüm Türkiye'ye anlatmak. Çünkü çaresi olmayan bir hastalık. Dünyada 20 bin, Türkiye'de 1500 hasta var, bunun 520'si de bizim derneğimize kayıtlı." dedi.

Uras, çocukları izlerken çok heyecanlandığını ve öğretmenlerine, yöneticilerine teşekkür ettiğini belirtti.

"Kelebek hastalığı" olan çocuklar için mücadele eden Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras da organizasyona katıldı.

Özel Akcan Okullarında okuyan öğrenciler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda konser verdi, gösteri yaptı.

Bursa'da faaliyet gösteren bir özel okulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenledikleri konserin gelirlerini, "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen "Epidermolysis Bullosa" hastalığıyla doğan çocuklara bağışladı.

Türk halkının kenetlenme konusunda büyük iş başardığını ifade eden Uras, özellikle Bursa halkına da teşekkür ettiğini kaydetti.

Okul müdürü Mehmet İstemihan ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara milli bir bilincin yanında manevi bir bilinç kazandırması için çalıştıklarını ifade etti.

İstemihan, kelebek hastalığına yakalanmış çocuklar için kampanya yaptıklarını aktararak, "Hasta çocuklar için krem ve sargı bezine ihtiyaç oluyor. Yardım kampanyasından gelen gelirle çocuklar için sargı bezi ve krem alacağız, kendilerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Programda, okulda öğrenim gören çocuklar Türk ve dünya klasiklerden eserleri seslendirip, yöresel halk oyunları da oynadı.

