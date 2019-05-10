Şarkılarla vatandaşları sahura kaldırıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, ramazan davulcusu Sedat Misoğlu (21) davulun yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nin sokak aralarında 3 yıldır Ramazan ayında davul çalıp şarkı söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran Sedat Misoğlu’nun sesini duyup balkonlara ve sokağa çıkanlar cep telefonuyla o anları çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sedat Misoğlu, "Güzel bir şekilde davul çalarak, şarkı ve türkülerle vatandaşları sahura kaldırıyorum. Vatandaşlar beni hoşgörüyle karşılıyor, beni seviyor ve sayıyor. Allah hepsinden razı olsun. En sevdiğim sanatçı Malatyalı İbrahim. Çünkü sesi güzel. Daha iyi olmak için onu dinliyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

Sedat Misoğlu’nu cep telefonuyla görüntüleyen Bilal Aydın ise "Güzel, değişik bir atmosfer oluyor. Tabii mahalleli de balkonlara çıkıyor, destek veriyor, seviyor. Arabesk değişik bir stil. Gayet de hoş görünüyor" diye konuştu.

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