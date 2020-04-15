Şarkılı türkülü bir Instagram'a hazır olun: Instagram müzik artık Türkiye'de!

Instagram müzik Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının uzunca bir süredir yurt dışındaki Instagram hikayelerinde gördüğü ama deneyimleyemediği bir özellikti. Instagram'ın hikayelere müzik ekleme üzerine kurulu özelliği, ülkemizdeki kullanıcıların karşısına çıktığında bulunduğunuz bölgede kullanılıyor uyarısı veriyor, böylece insanları deyim yerindeyse küplere bindiriyordu. Nitekim bugün sinirleri yatıştırmanın vakti geldi. Zira, Instagram müzik Türkiye'de erişime açıldı.

INSTAGRAM MÜZİK TÜRKİYE'YE GELDİ

Facebook ve çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizdeki Instagram kullanıcıları müzik özelliğini artık herhangi bir engel olmaksızın kullanabilecek. Böylece kullanıcılar, Instagram'ın 39 milyon şarkıdan oluşan kütüphanesinden bir müzik seçerek, bunu Instagram hikayelerine ekleyebilecek. Şarkının sözlerini de Instagram hikayelerine yansıtabilecek olan kullanıcılar, şarkı sözlerinin stilini ve fontunu da değiştirebilecek. Peki Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?

INSTAGRAM MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?