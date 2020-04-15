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Şarkılı türkülü bir Instagram'a hazır olun: Instagram müzik artık Türkiye'de!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Instagram'ın yurt dışında kullanılan özelliği Instagram müzik Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki Instagram iOS ve Instagram Android kullanıcıları artık Instagram müzik özelliğini kullanabilecek, Instagram hikayelerine şarkı türkü ekleyebilecek. Peki Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?

Şarkılı türkülü bir Instagram'a hazır olun: Instagram müzik artık Türkiye'de!

Instagram müzik Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının uzunca bir süredir yurt dışındaki Instagram hikayelerinde gördüğü ama deneyimleyemediği bir özellikti. Instagram'ın hikayelere müzik ekleme üzerine kurulu özelliği, ülkemizdeki kullanıcıların karşısına çıktığında bulunduğunuz bölgede kullanılıyor uyarısı veriyor, böylece insanları deyim yerindeyse küplere bindiriyordu. Nitekim bugün sinirleri yatıştırmanın vakti geldi. Zira, Instagram müzik Türkiye'de erişime açıldı.

INSTAGRAM MÜZİK TÜRKİYE'YE GELDİ

Facebook ve çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizdeki Instagram kullanıcıları müzik özelliğini artık herhangi bir engel olmaksızın kullanabilecek. Böylece kullanıcılar, Instagram'ın 39 milyon şarkıdan oluşan kütüphanesinden bir müzik seçerek, bunu Instagram hikayelerine ekleyebilecek. Şarkının sözlerini de Instagram hikayelerine yansıtabilecek olan kullanıcılar, şarkı sözlerinin stilini ve fontunu da değiştirebilecek. Peki Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram müzik

INSTAGRAM MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

  • Hikayeye atacağınız içeriği seçin.
  • Aşağı kaydırarak etiketlerin olduğu kısma gelin ve 'müzik' yazılı simgeye tıklayın.
  • Burada karşınıza bir arama paneli, 'senin için' ve 'göz at' gibi üç farklı seçenek karşınıza çıkacak.
  • Arama panelinden kütüphanede yer alan istediğiniz şarkıyı aratıp bulabilirsiniz. 'Senin için' sekmesinden Instagram'ın kendi önerdiği şarkılardan birini seçebilir, 'göz at' sekmesinden de kategorilere göre istediğiniz şarkıyı seçebilirsiniz.
  • Şarkınızı seçtikten sonra hikayede kullanacağınız aşağıda bulunan kaydırma çubuğu yardımıyla ayarlayın.
  • Şarkı sözlerinin stilini ve rengini seçin, ardından bitti'ye tıklayın.
  • Müzik eklenmiş Instagram hikayenizi artık paylaşabilirsiniz.
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