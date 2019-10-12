ŞARKISINDA SİGARA KELİMESİ GEÇEN SILA'YA PROFESÖRDEN SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL(DHA)

Prof. Dr. Orhan Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 'Karanfil' adlı şarkısında geçen 'bi sigara yak' sözlerinin sigarayı özendirici nitelikte olduğunu gerekçe göstererek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural, dilekçesinde, Sıla Gençoğlu'nun 'karanfil' adlı şarkısında 'bi sigara yak' sözünün 5 kez tekrarlandığını ve şarkının youtube da 15 milyonun üzerinde dinlendiğini belirterek, "Özellikle gençler arasında sevilen ve örnek alınan sanatçının hayranları genelde orta ve lise eğitimindeki çocuklardır. Beğenenlerden yüzde 5'inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı ortalama 750 bin civarında olacaktır." dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Dilekçede şarkının internet ortamından kaldırılması gerektiğini belirten Kural, "Kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür sigaraya teşvik etme gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımı kaldırmaları ve paylaşımda bulunan kişi hakkında ise caydırıcı cezalar verilmelidir" ifadelerini kullandı.