HABER

"Şarkıyız, Sevgiyiz artı 1'iz" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

"Şarkıyız, Sevgiyiz artı 1'iz" konseri

İSTANBUL (AA) - Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı (RUTEV) Türk Sanat Müziği Korosu, Down Sendromu Derneği yararına "Şarkıyız, Sevgiyiz, artı 1'iz" isimli konser verdi.

Leyla Gençer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan RUTEV Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Nilgün Güler, konserin temasının "Şarkıyız, Sevgiyiz, artı 1'iz" olduğunu belirterek, "Böyle bir konser yapmak hayalimdi, o yüzden çok heyecanlı ve mutluyum. Eğlenceli ve güzel bir konser hazırladık." dedi.

Güler, Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkıları söyleyeceklerini aktardı.

RUTEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Baltepe de, RUTEV'in 1996'da yaşlılara bakım ve aşevi hizmeti vermek amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "Şu anda vakfın genel merkezinde 50'ye yakın yaşlıyı barındırıyoruz. Ramazan aylarında 50 bin kişiye yemek dağıtan, Balkan ülkelerindeki öğrencilere burs veren bir vakıfız." ifadelerini kullandı.

Baltepe, RUTEV Türk Sanat Müziği Korosu'nun yakın zamanda kurulduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta ilk konserimizi 'Muzaffer İlker ve Sevilen Şarkılar' adıyla Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bugün de Down Sendorumu Derneği'ne destek olmak adına bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Down Sendromu Derneği Başkanı Cahit Özgörüş ise down sendromlu bireylere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele ve fırsat eşitliğini sağlamak için faaliyetler yürüttüklerine dikkati çekerek, RUTEV ve koroya teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, "Enginde Yavaş Yavaş", "Bir Dünya Yarattım", "Ela Gözlerine Kurban Olduğum", "Bir Yangının Külünü" ve "Nazende Sevgilim" gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı
Hatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndüHatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu Derneği Şarkıyız Sevgiyiz artı 1'iz Konseri

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.