"Şarkıyız, Sevgiyiz artı 1'iz" konseri

İSTANBUL (AA) - Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı (RUTEV) Türk Sanat Müziği Korosu, Down Sendromu Derneği yararına "Şarkıyız, Sevgiyiz, artı 1'iz" isimli konser verdi.

Leyla Gençer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan RUTEV Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Nilgün Güler, konserin temasının "Şarkıyız, Sevgiyiz, artı 1'iz" olduğunu belirterek, "Böyle bir konser yapmak hayalimdi, o yüzden çok heyecanlı ve mutluyum. Eğlenceli ve güzel bir konser hazırladık." dedi.

Güler, Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkıları söyleyeceklerini aktardı.

RUTEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Baltepe de, RUTEV'in 1996'da yaşlılara bakım ve aşevi hizmeti vermek amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "Şu anda vakfın genel merkezinde 50'ye yakın yaşlıyı barındırıyoruz. Ramazan aylarında 50 bin kişiye yemek dağıtan, Balkan ülkelerindeki öğrencilere burs veren bir vakıfız." ifadelerini kullandı.

Baltepe, RUTEV Türk Sanat Müziği Korosu'nun yakın zamanda kurulduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta ilk konserimizi 'Muzaffer İlker ve Sevilen Şarkılar' adıyla Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bugün de Down Sendorumu Derneği'ne destek olmak adına bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.