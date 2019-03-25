Mynet Trend

Sarkmış göğüslere çare

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Kadınların gerek iş hayatı gerekse sosyal yaşamda daha aktif yer almaları ve ekonomik özgürleşmelerine paralel olarak bakımlarına daha fazla dikkat etmeleri, estetiğe olan ilgiyi de hızla artırıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok talep gören estetik çeşitlerinden biri meme estetiği.

Sarkmış göğüslere çare

Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, meme estetiğinde günümüzde birçok yeni yöntemin devreye girdiğini belirtirken, meme büyütme, küçültme ve dikleştirmeye yönelik Mynet okurları için önemli bilgiler verdi.

MEME BÜYÜTMEDE YENİ NESİL PROTEZ

Özellikle meme büyütme ameliyatı dünyadaki istatistiklere göre en çok gerçekleştirilen estetik türü. Ülkemizde de ilgi hızla artıyor. Günümüzde meme büyütme ameliyatlarında kullanılan protezler artık daha uzun ömürlü hatta kalıcı. Hasta rutin kontrollerini yaptırdığında bir sorun yoksa bu protezler ömür boyu kalabiliyor. Meme büyütme ameliyatları meme protezleri ve yağ enjeksiyonları olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en çok tercih edileni meme protezleri ile meme büyütme ameliyatı. Yağ enjeksiyonlarında ise memeyi istenen volüme getirebilmek için birkaç seans uygulanıyor. Bu seanslar arası yaklaşık 3-4 ay oluyor ve A cup seviyesindeki meme B-C kup seviyesine yani istenilen seviyeye getiriliyor. Artık günümüzde bu iki yöntem kombine de edilebiliyor; yani hem hastanın memesine protez konuluyor hem de aynı ameliyatta yağ enjeksiyonu ile daha doğal görünüm kazandırılıyor.

KÜÇÜK KESİLERLE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Endoskopik işlemle de daha küçük kesiler mümkün. Prof. Dr. Şükrü Yazar “Meme büyütme ameliyatlarında daha küçük kesilerle endoskopik olarak bu işlemleri yapabiliyoruz. Yani robotik cerrahi kullanarak protez koyuyoruz. Özel optik ışıklarla, küçük kesilerle (2-4 cm) meme kıvrımının alt oluğundan ya da koltuk altından küçük kesilerle girip memeye protezleri koyabiliyoruz. Böylece hem hastanede kalış süresi azalıyor, hem daha hızlı iyileşme sağlanıyor” diyor.

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ

Günümüzde birçok kadın sarkmış, küçülmüş ve içi boşalmış bir meme görünümüyle karşı karşıya. Ancak gerek kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer almaları, gerekse bu tür ameliyatlara ulaşılabilirliğin artması ile hekimlere başvurular artıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, eğer memenin volümü, boyutları yeterliyse sadece memenin sarkan dokusunun yukarıya, olması gereken yere çekildiğini belirterek “Memeyi hem topluyoruz hem de olması gereken yere meme dokusunu getiriyoruz. Ayrıca volümü artırmak için de protez yerleştiriyoruz” diyor. Kişinin vücuduna göre yapısına karar verilen protezler iki ana grupta toplanıyor. İçi tuzlu suyla doldurulan protezler sert olduğundun tercih edilmezken, içi silikon jelle dolu olan protezler tercih ediliyor.

MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNİ ETKİLEMİYOR

Yapılan birçok çalışma; meme estetiği yapılan hastalarda meme kanseri takibi açısından sorun yaşanmadığını ortaya koyuyor. Prof. Dr. Şükrü Yazar “Gerek bilimsel çalışmalar gerekse klinik deneyimlerimiz meme estetiği yapılan hastalarda meme kanseri takibi açısından sorun yaşanmadığını gösteriyor. Bu hastalar düzenli olarak meme ultrasonlarını, mamografilerini, gerektiğinde MR’larını yaptırabiliyorlar. Meme biyopsisi bile yapılabiliyor, hiçbir sorun yaşanmıyor” diyor.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
'Çocuğum çok zayıf' diyorsanız!'Çocuğum çok zayıf' diyorsanız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme estetiği meme operasyonu göğüs estetik ameliyat göğüs ameliyatı estetik ameliyat

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş sararması nasıl geçer? Diş sararmasını önleyen block out yöntemi

Diş sararmasını önlemek mümkün mü?

Çocuklar için sağlıklı kilo nasıl aldırılır? Sağlıklı kilo aldırmak için 9 etkili öneri!

'Çocuğum çok zayıf' diyorsanız!

Göbek kordonu neden geç kesilmelidir? Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir?

Bebeğinizin göbek kordonunun geç kesilmesi için 6 neden!

Bahar nezlesi nasıl anlaşılır? Bahar nezlesinin nedeni nedir, nasıl tedavi edilir?

Bahar ayları nezle ile kabusa dönmesin!

Zayıflamaya çalışırken nelere dikkat edilmelidir? Diyette yapılan hatalar nelerdir?

Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!

Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!

Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.