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Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var koronavirüse yakalandı

11.03.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var koronavirüse yakalandı

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Şarköy Belediye Başkanı CHP'li Alpay Var, yaptığı yazılı açıklamayla Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Tedavisinin evinde sürdüğünü belirten Var, açıklamasında "Kovid- 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecektir. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI, KOOPERATİF KAPATILDI

Öte yandan Şarköy Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nde bir personelin Kovid- 19 testinin pozitif çıkması üzerine, diğer çalışanlar önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Kooperatiften yapılan açıklamada, "Kooperatif personelimizde Kovid- 19 vakasına rastlanmış olup, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kooperatifimiz bugün itibarı ile 10 gün süre ile kapatılmıştır. Bu süre zarfında tüm kredi işlemleri ve talep dilekçeleri durdurulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) CHP

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