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  4. Şarköy Metropoliti: Manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak

Şarköy Metropoliti: Manastır ve kiliselerin restoresi iki ülke arasında köprü olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

FENER Rum Patrikhanesi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine atadığı metropolit Amfilohios, bölgedeki kilise ve manastırların restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlamak amacıyla bu bölgedeki eski manastır ve kiliselerin tekrar tamir edilmesi iki ülke arasında çok güzel bir köprü olacaktır" dedi.

Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- FENER Rum Patrikhanesi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine atadığı metropolit Amfilohios, bölgedeki kilise ve manastırların restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlamak amacıyla bu bölgedeki eski manastır ve kiliselerin tekrar tamir edilmesi iki ülke arasında çok güzel bir köprü olacaktır" dedi.
Fener Rum Patrikhanesi, Ekim ayında, daha önce Yeni Zelanda'da görev yapan Amfilohios'u Şarköy metropoliti olarak atandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı törenle görevine başlayan Amfilohios, Hoşkoy Mahallesi'nde biri müstakil ev alarak çalışmalarını sürdürüyor. Müstakil evin bir katını ibadethaneye çeviren Amfilohios, yardımcısı ve bir rahiple birlikte özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle birlikte ayin yapıyor.
Hoşköy Mahallesi'nde 1865'te yapılan ve restore edilmesi için çalışmaların sürdüğü St. İoannis Theologos Manastırı başta olmak üzere bölgedeki kiliselerin onarımı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Amfilohios, tarihi yapıların restore edilmesi halinde Yunanistan ve Türkiye arasında turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlayacağını söyledi.
Metropolit Amfilohios, "Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu bölgede bulunan kutsal kiliseler ve manastırlar yüzünden buraya metropolitlik atanmıştır. Bu sebeple bu bölgedeki yaşanan eski tarihi olayların metropolitlik tarafından tekrardan korunma altına alınmak istenmesi Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm ve ekonomik açıdan gelişme sağlamak amacıyla bu bölgedeki eski manastır ve kiliselerin tekrar tamir edilmesi iki ülke arasında çok güzel bir köprü olacaktır. Bu şekilde kiliselerin ve manastırların tamir edilmesiyle tekrardan bir dostluk ve ekonomik açıdan gelişme sağlanacağı beklenmektedir. Benim en büyük arzum budur" dedi.
Metropolit Amfilohios, Türkçe dilini çok sevdiğini belirterek, öğrenmek için çalıştığını ve ileriki günlerde daha iyi Türkçe konuşacağını söyledi.
METROPOLİT NEDİR?
Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en yetkili makamda bulunan din adamı.

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