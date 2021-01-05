Şarköy’de 120 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde durdurulan araçtan 120 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden polis ekipleri, seyir halinde olan 17 RH 143 ve 59 SA 049 plakalı 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 120 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sürücüleri Ş.K., S.İ. ve araçta yolcu olarak bulunan H.K. hakkında 5607 kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında ve alkollü oldukları iddia edilen araç sürücüleri hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

