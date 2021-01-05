HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarköy’de 120 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Şarköy’de 120 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı

05.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde durdurulan araçtan 120 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde durdurulan araçtan 120 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden polis ekipleri, seyir halinde olan 17 RH 143 ve 59 SA 049 plakalı 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 120 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sürücüleri Ş.K., S.İ. ve araçta yolcu olarak bulunan H.K. hakkında 5607 kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında ve alkollü oldukları iddia edilen araç sürücüleri hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Yılbaşı partisinde genç kızın feci ölümüYılbaşı partisinde genç kızın feci ölümü
Gözler öğretmen atamalarında!Gözler öğretmen atamalarında!
1/

En Çok Okunan Haberler

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Beşiktaş'taki üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci olay! Genç kız Deniz Büçkün hayatını kaybetti

Yılbaşı partisinde genç kızın feci ölümü

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlardan sahte para uyarısı

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlar uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.