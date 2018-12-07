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Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde ilkokulda, bir velinin okul idaresine dağıtılması için verdiği, son tüketim tarihi geçen çikolatadan yiyen 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.  Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi'nde bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokula giderek, dağıtılması için okul yönetimine çikolata verdi.

Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

NURİ ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde ilkokulda, bir velinin okul idaresine dağıtılması için verdiği, son tüketim tarihi geçen çikolatadan yiyen 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi'nde bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokula giderek, dağıtılması için okul yönetimine çikolata verdi. İkinci sınıf öğrencilerinden 6'sı yedikleri çikolatadan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilere 'gıda zehirlenmesi' teşhisi konuldu. Yapılan incelemede öğrenci velisi tarafından getirilen çikolataların tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendiŞarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendiŞarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

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